Владимир Ткачев: В каждом матче против «Динамо» нам надо придумывать что-то новое

Нападающий петербургского СКА Владимир Ткачев оценил сильные стороны московского «Динамо».

«Там в принципе есть отлаженная система, – отметил Ткачев в интервью «Известиям». – «Динамо» хорошо играет в средней зоне, действует плотно. Нам надо как-то взламывать их оборону, что-то новое придумывать каждый день. Стараемся это и делать. Только так можно добиться победы».

После трех матчей СКА ведет 2-1 в серии против «Динамо». Четвертая встреча состоится сегодня в Москве и начнется в 19:30.