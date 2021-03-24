Официально: Знарок покинул должность главного тренера «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» объявила о расставании московского клуба с Олегом Знарком.

Вот, что сказано в заявлении, которое было опубликовано в официальном твиттере красно-белых:

«Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак». Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно».

Тренер, под руководством которого сборная России выиграла золотые медали на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, проработал в московском клубе два сезона.

В прошлом году «Спартак» занял пятое место в Западной конференции и проиграл в первом раунде плей-офф московскому «Динамо» 2-4.