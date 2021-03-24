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ЧМ-2022 - Европа 20:00 Эстония 0 Чехия 0 П1 25.0 Х 12.0 П2 1.10
ЧМ-2022 - Европа 20:00 Турция 0 Нидерланды 0 П1 4.50 Х 3.70 П2 1.84
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Словения 0 Хорватия 0 П1 4.80 Х 3.50 П2 1.84
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Официально: Знарок покинул должность главного тренера «Спартака»
24 марта 15:46
автор: Виктор Шарафудинов

Официально: Знарок покинул должность главного тренера «Спартака»

Московский клуб вылетел из Кубка Гагарина уже в первом раунде, не выиграв ни одного матча в серии против ЦСКА.

Пресс-служба «Спартака» объявила о расставании московского клуба с Олегом Знарком.

Вот, что сказано в заявлении, которое было опубликовано в официальном твиттере красно-белых:

«Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак». Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно».

Тренер, под руководством которого сборная России выиграла золотые медали на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, проработал в московском клубе два сезона.

В прошлом году «Спартак» занял пятое место в Западной конференции и проиграл в первом раунде плей-офф московскому «Динамо» 2-4.

В нынешнем сезоне красно-белые завершили регулярный чемпионат на восьмой строчке таблицы Запада, а затем опять вылетели из Кубка Гагарина уже в четвертьфинале конференции. Серию против ЦСКА команда Знарка проиграла 0-4, забросив в четырех матчах лишь две шайбы.

источник: ХК «Спартак»
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