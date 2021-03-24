Капризов и «Миннесота» ведут переговоры о продлении контракта

Агент Пол Теофанос, являющийся представителем форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, прилетел в США для обсуждения нового соглашения россиянина с клубом. Об этом сообщает The Athletic.

Летом 2020 года 23-летний нападающий подписал двухлетний контракт с «Уайлд».

Напомним, что «Миннесота» в 2015 году выбрала Капризова на драфте в пятом раунде под общим 135-м номером.

Отметим, что в этом сезоне россиянин провел в НХЛ 30 матчей, набрав 25 (10+15) очков. Форвард является главным претендентом на приз лучшему новичку сезона - «Колдер Трофи».