Арбитр матча «Нэшвилл» - «Детройт» навсегда отстранен от обслуживания игр НХЛ

Домашнюю встреча «хищников» против «крыльев» обслуживал Тим Пил, на 25-й минуте удаливший нападающего хозяев Виктора Арвидссона. Далее в игре произошел эпизод, в котором попали на камеру слова Пила о том, что нарушения не было, просто он хотел «пораньше дать «Нэшвиллу» удаление.

Позднее лига выступила со следующим заявлением:

«Нет ничего важнее обеспечения честности матчей. Комментарии Пила не имеют оправданий независимо от контекста или его намерений, и НХЛ предпримет все меры для защиты целостности игры».

Позже стало известно, что Пил пожизненно отстранен от обслуживания матчей лиги.

Напомним, матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Нэшвилла».