Александр Якушев – об уходе Знарка из «Спартака»: Тренер не выполнил поставленную задачу

Председатель попечительского совета «Спартака» и двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев прокомментировал уход Олега Знарка с должности главного тренера московского клуба.

«Это обычное явление в спорте: когда тренер не выполняет поставленную перед ним задачу, его освобождают с занимаемой должности. К уходу Знарка надо относиться как к естественному процессу», – заявил Якушев в интервью ТАСС.

Тренер, под руководством которого сборная России выиграла золотые медали на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, проработал в московском клубе два сезона.

В прошлом году «Спартак» занял пятое место в Западной конференции и проиграл в первом раунде плей-офф московскому «Динамо» 2-4.

В нынешнем сезоне красно-белые завершили регулярный чемпионат на восьмой строчке таблицы Запада, а затем опять вылетели из Кубка Гагарина уже в четвертьфинале конференции. Серию против ЦСКА команда Знарка проиграла 0-4, забросив в четырех матчах лишь две шайбы.