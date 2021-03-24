«Металлург» дома разгромил «Авангард» и сравнял счет в серии

В четвертом матче полуфинала Восточной конференции магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Авангардом» с результатом 7:1 (2:1, 2:0, 3:0).

В первом периоде хозяева добились перевеса 2:0. На седьмой минуте счет открыт Григорий Дронов, а на 15-й Тейлор Бек реализовал большинство.

На 16-й форвард «Авангарда» Клим Костин отквитал одну шайбу, но во втором периоде магнитогорская команда организовала еще два гола в большинстве. На 29-й ворота Шимона Грубеца поразил Сергей Плотников, а на 36-й – Деннис Расмуссен.

В третьем периоде у «Авангарда» играл уже другой голкипер Игорь Бобков, но и ему пришлось пропустить несколько раз. На 49-й минуте Плотников оформил дубль, на 56-й отличился 17-летний Данила Юров, а на 58-й – Филип Хольм.

Теперь счет в серии 2-2.