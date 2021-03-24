Баб Хартли: Сегодня «Металлург» был лучше, но пятый матч будет другим

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал разгромное поражение в четвертой игре полуфинала Восточной конференции против «Металлурга».

«Неудачное начало, соперник быстро забил два гола, – цитирует пресс-конференцию Хартли официальный сайт магнитогорского клуба. – Мы сократили до 2:1, но затем пару раз соперник реализовал большинство. Ожидали лучший старт, конечно. После этого ничего не получалось. Сегодня «Металлург» был лучше, но счет в серии равный, возвращаемся в Балашиху на пятый матч. Он будет другим.

Сегодня «Металлург» отлично сыграл в большинстве, иногда стоит похвалить соперника. Наше меньшинство осталось на прежнем уровне, но «Металлург» нашел, чем удивить.

Это был худший матч в сезоне? Хороший вопрос. Не худший точно, но один из. Мы упустили инициативу в начале, отдали шайбу и преимущество. Так бывает. Соперник заслужил победу. Был первым на шайбе, переиграл нас. В «регулярке» нас разделили три очка. И вот в плей-офф тоже – тоже счет равный, борьба двух хороших команд продолжается.

Я не думаю, что у нас пропала энергия. Мы очень плохо сегодня сработали, проиграли среднюю зону. В плей-офф так делать нельзя, соперник наказал. Но разберем ошибки, и будем двигаться вперед».