Воробьев – после победы над «Авангардом». Здорово сыграли. Серия начинается с нуля

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев дал комментарий клубной пресс-службе после крупной победы над «Авангардом» (7:1) в четвертом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина.

К слову, выиграв сегодняшний поединок, его команда сравняла счет в противостоянии – 2-2.

«Много, что удавалось сегодня. Здорово сыграли. Сейчас серия начинается с нуля. Точнее, продолжается. Много моментов было хороших.

Гола Юрова? Подарили ему шайбу за первый гол в плей-офф. Парень – молодец. Ребята очень рады за него!» – сказал специалист.

Добавим, что пятый матч команд состоится 26 марта и пройдет в Балашихе.