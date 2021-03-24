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ЧМ-2022 - Европа перерыв Франция 1 Украина 0 П1 1.07 Х 12.0 П2 28.0
24 марта 22:40
автор: Артур Гичунцев

Крикунов – после поражения от СКА: У хоккеистов «Динамо» желания много, даже перехлестывает разум

Столичный клуб уступает в серии со счетом 1-3.

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился эмоциями после поражения от СКА (1:3) в четвертом матче ¼ финала Кубка Гагарина.

«Готовились ребята, может, даже переготовились, перегорели. Понятно, хотели хорошо сыграть. В результате видите, что получилось.

Уровень игроков довольно разный. Даже не знаю, что сказать, когда простые передачи отдают так, что их принять невозможно. Или сверхжелание, или наоборот. Но думаю, что желания много, даже перехлёстывает разум.

Мы и в Питере играли попроще, надо забивать. С нулём невозможно выиграть, гол мы забили уже в конце.

Не думаю, что хит Кетова на Шипачёве как-то повлиял на команду. При чём тут это? Прошло и прошло, слава богу, наш игрок жив и здоров», – цитирует специалиста «Чемпионат».

Добавим, что пятый матч команды проведут 26 марта в Санкт-Петербурге.

источник: Чемпионат.com
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