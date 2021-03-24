Брагин – о победе над «Динамо»: Удача была на стороне СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин высказался после победы над московским «Динамо» (3:1) в четвертом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина.

К слову, выиграв сегодняшний поединок питерцы упрочили лидерство в противостоянии – 3-1.

«Хороший матч с нашей стороны, забили в большинстве, очень много меньшинства было, но выстояли. В общем, сыграли хорошо. Правильно говорите, предыдущий матч выиграли, и этот же состав вышел сегодня, для экспериментов места нет.

Ясно было, что «Динамо» будет играть агрессивно в первом периоде, поэтому мы готовились. Ну, а со второго периода получилось сделать хорошее наложение, большинство сработало, и удача была на нашей стороне, а она просто так не приходит. Нужно было поработать на протяжении всей игры, и она пришла», – цитирует Брагина пресс-служба «Динамо».

Добавим, что пятый матч команды проведут 26 марта в Санкт-Петербурге.