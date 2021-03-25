Шипачев обозначил проблемы «Динамо» после поражения от СКА

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев дал комментарий клубной пресс-службе после поражения от СКА (1:3) в четвертом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина.

«Не забиваем хорошие моменты. Даем сопернику воспользоваться их моментами. В обороне можно подчищать лучше. В большинстве не забили. Думаю, это наша основная проблема сегодня.

Надо выиграть в Питере и перевезти серию сюда. Настроение такое в раздевалке», – сказал форвард.

Добавим, что пятый матч команды проведут 26 марта в Санкт-Петербурге.