«Сан-Хосе» на своем льду победил «Лос-Анджелес»

«Сан-Хосе» в очередной матче регулярного чемпионата НХЛ на домашней арене со счетом 4:2 переиграли «королей» из Лос-Анджелеса.

У победителей голы забили Рудольфс Балцерс, Томаш Гертл и дублем отметился Эвандер Кейн.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Алекс Иафалло и Адриан Кемпе.

23-летний российский защитник «акул» Николай Кныжов провел на льду 13 минут и 31 секунду, за которые он провел один силовой прием, нанес один бросок и набрал -1 по системе +/-.

Добавим, что 27 марта «Сан-Хосе» проведет выездной матч с «Аризоной», 30 марта «Кингз» сыграет в гостях с «Вегасом».