«Айлендерс» уступил «Питтсбургу», Сорокина заменили во втором периоде после четырех пропущенных шайб

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победившей команды шайбы забросили Фредерик Годро (6-я минута), Эван Родригес (11), Сидни Кросби (25), а также Брайан Раст, записавший на свой счет хет-трик (27, 29, 60). Нападающий Евгений Малкин не принимал участие в матче, так как он продолжает восстанавливаться от травмы.

Соперник ответил результативными бросками Мэтью Барзала (31), Энтони Бовиллье (46) и Джордана Эберле (58). Илья Сорокин пропустил четыре гола и был заменен на 27-й минуте игры – вместо него вышел его соотечественник Семен Варламов. На двоих российские вратари отразили 15 бросков из 20 возможных.

«Питтсбург» одержал третью победу кряду и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 46 очков. На счету «Айлендерс» 48 очков и промежуточная вторая строчка.

30 марта команды проведут между собой еще одну встречу.