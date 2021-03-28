«Тампа-Бэй» в гостях проиграла «Каролине», на счету Василевского 36 сейвов

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела гостевое поражение от «Каролины Харрикейнз» (3:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Седрик Пакетт (23-я минута), Себастьян Ахо (24) и Мартин Нечас, отличившийся дублем (36, 57). Российский форвард Андрей Свечников провел на льду 15 минут 59 секунд и записал на свой счет голевую передачу. В нынешнем сезоне он набрал 25 (9+16 очков).

За «Тампу» забивали Блейк Коулман (4), Патрик Марун (6) и Мэтью Жозеф (41). Голкипер Андрей Василевский совершил 36 сейвов из 40 возможных. Защитник Михаил Сергачев отыграл 22 минуты 14 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1».

Несмотря на поражение, «Лайтнинг» продолжают возглавлять турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 50 очков. «Каролина» с 49 очками занимает второе место

31 марта «Тампа» у себя дома сыграет с «Коламбусом», а «Харрикейнз» в тот же день отправятся в гости к «Чикаго».