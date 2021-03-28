Гол Гурьянова не помог «Далласу» одержать победу над «Флоридой»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» – «Флорида Пантерз» завершился победой гостевой команды в овертайме – 4:3.

Одним из главных героев встречи стал форвард «пантер» Картер Вераге, ставший автором хет-трика (1-я, 18-я и 38-я минуты). Еще один гол за гостей забил Аарон Экблад (65). Российский Голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 33.

Соперник ответил результативными бросками Дениса Гурьянова (9), Йона Клингберга (10) и Джоэла Л'Эсперанса (44). Вратарь Антон Худобин совершил 24 сейва.

«Флорида» одержала первую победу в последних четырех встречах – с 46 очками команда занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Даллас» идет на седьмой строчке (31 очко).

29 марта между командами состоится еще одна встреча.