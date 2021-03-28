Форвард «Флориды» Вераге признан первой звездой дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала тройку лучших игроков дня.

Первой звездой дня стал нападающий «Флориды» Картер Вераге – на счету 25-летнего канадца хет-трик и результативная передача в игре с «Далласом» (4:3 ОТ).

Второй звездой признан форвард «Каролины» Мартин Нечас, набравший 4 (2+2) очка в игре против «Тампы-Бэй» (4:3).

Тройку лучших замкнул голкипер «Аризоны» Эдин Хилл – он оформил шатаут в матче с «Сан-Хосе» (4:0), отразив все 34 броска по своим воротам.