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28 марта 21:57
автор: Александр Поволоцкий

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе

Столичная команда вела в третьем периоде со счетом 4:0.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» – «Рейнджерс» завершился в пользу хозяев – 5:4.

В составе победителей дубль оформил Том Уилсон. Также у хозяев шайбы забросили Ти Джей Оши и россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. За «Рейнджерс» забивали Колин Блэквелл (дважды), Алексис Лафренье и Крис Крайдер.

Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отдал две голевых передачи, а вратарь «столичных» Илья Самсонов отразил 16 бросков из 24.

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич очков не набрали.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Рейнджерс» – 5:4 (0:0, 3:0, 2:4)

Голы:

1:0 – 31 Уилсон (Врана)

2:0 – 33 Овечкин (Орлов, Оши)

3:0 – 36 Уилсон (Бэкстрем, Оши)

4:0 – 46 Кузнецов (Хагелин, Хэтэуэй)

4:1 – 47 Блэквелл (Фокс)

4:2 – 50 Блэквелл (Руни)

5:2 – 52 Оши (Шульц, Орлов)

5:3 – 53 Лафренье (Готье, Руни)

5:4 – 57 Крайдер (Строум, Фокс) 5x4

Вратари: Самсонов 16/20 – Кинкейд 17/22.

источник: «Советский спорт»
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