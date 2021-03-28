«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» – «Рейнджерс» завершился в пользу хозяев – 5:4.

В составе победителей дубль оформил Том Уилсон. Также у хозяев шайбы забросили Ти Джей Оши и россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. За «Рейнджерс» забивали Колин Блэквелл (дважды), Алексис Лафренье и Крис Крайдер.

Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отдал две голевых передачи, а вратарь «столичных» Илья Самсонов отразил 16 бросков из 24.

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич очков не набрали.

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