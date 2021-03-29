«Детройт» обыграл «Коламбус», Свечников и Наместников забросили по шайбе

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» – «Коламбус» завершился победой хозяев со счетом 4:1.

В их составе по шайбе забросили Майкл Расмуссен, Филип Гронек, а также два российских форварда – Евгений Свечников и Владислав Наместников. У проигравших отличился Джек Рослович.

Таким образом, «Детройт» одержал вторую победу кряду, а «Коламбус» потерпел четвертое поражение подряд.

31 марта команда Наместникова сыграет в гостях с «Флоридой», а «Блю Джекетс» встретятся на выезде с «Тампой-Бэй».

НХЛ. Регулярный чемпионат