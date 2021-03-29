«Сент-Луис» проиграл «Анахайму», Тарасенко забросил шайбу и сделал голевую передачу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома в овертайме проиграл «Анахайм Дакс» со счетом 2:3 ОТ.

Примечательно, что «блюзмены» по ходу встречи вели 2:0, но не смогли удержать победу и потерпели поражение в овертайме - 2:3.

В составе хозяев отметились шайбами Райан О’Райлли и Владимир Тарасенко. У российского форварда также в активе голевая передача, в итоге на счету нападающего теперь 7 (2+5) очков в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Гости же ответили голами Кэма Фаулера, Адама Хенрика и Джоша Мэнсона.

Отметим, что «Сент-Луис» проиграл четвертый матч к ряду.