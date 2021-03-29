«Даллас» не смог обыграть «Флориду», Стиллман оказался сильнее Гурьянова в драке (видео)

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на своей площадке потерпел поражение от «Флориды Пантерз» со счетом 1:4.

Отметим, что российский форвард «Старз» Денис Гурьянов не смог победить в драке с защитником противника Райли Стиллманом. Поединок произошел в третьем периоде, канадскому хоккеисту понадобилось всего несколько ударов, чтобы уложить россиянина.

Denis Gurianov and Riley Stillman drop the 🥊's. 👀 pic.twitter.com/9HptexpGzp — Sportsnet (@Sportsnet) March 29, 2021

Гурьянов провел на площадке 12 минут и 36 секунд. Российские голкиперы Антон Худобин и Сергей Бобровский пропускали встречу по решению тренерского штаба.