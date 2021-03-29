«Нэшвилл» обыграл «Чикаго», у Задорова показатель полезности «-1»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» в гостях оказался сильнее «Чикаго Блэкхокс» со счетом 3:2.

В составе гостей отличились Виктор Арвидссон, Калле Йернкрок и Роман Йози. Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин сыграл в матче 14 минут и 46 секунд, отметившись двумя бросками в створ и четырьмя штрафными минутами.

Хозяева ответили двумя шайбами Алекса Дебринкэта. Защитник «Блэкхокс» Никита Задоров провел на площадке 17 минут и 17 секунд, отличившись двумя бросками и двумя минутами штрафа, показатель полезности россиянина составил «-1».

Отметим, что для «Нэшвилла» это уже пятая победа подряд.

В следующем матче «Предаторз» дома примут «Даллас Старз», а «Чикаго» в домашних стенах сыграет с «Каролиной». Оба матча состоятся 31 марта.