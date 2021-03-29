Плющев назвал «Ак Барс» фаворитом финальной серии Восточной конференции

Экс-наставник сборной России Владимир Плющев поделился мнением о финальном противостоянии Восточной конференции, в котором сойдутся казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

— Казань великолепно смотрелась в «зеленом дерби», склонен полагать, что это не Уфа сыграла слабо, а «Ак Барс» – сильно. У клуба из Татарстана – четкая система, детальный игровой план для каждого звена. Если лидеры «Авангарда» не прыгнут намного выше головы, то финалист от Востока мне очевиден, — цитирует Плющева Russia Hockey.

Стоит напомнить, что первый финальный матч серии пройдет в Казани 3 апреля.