Гераськин и Лишка продлили контракты с «Северсталью»

«Северсталь» на своем официальном сайте объявила о заключении новых контрактов с нападающими Игорем Гераськиным и Адамом Лишкой.

Гераськин заключил новое соглашение на два года, а Лишка – на один сезон.

22-летний Гераськин в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/21 провел 57 игр, набрав 32 (11+21) очка, а также сыграл пять матчей в плей-офф.

21-летний словак Лишка записал на свой счет 48 игр в минувшем регулярном чемпионате, набрав 16 (6+10) очков. В плей-офф Адам провел пять встреч, отдав три голевые передачи.