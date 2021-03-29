Борис Миронов: Разговоров со «Спартаком» не было. Я ни с кем не встречался

Борис Миронов прокомментировал слухи о возможном сотрудничестве с московским «Спартаком».

«Пока по этому поводу у меня разговоров со «Спартаком» не было, – заявил Миронов в интервью для ТАСС. – Я ни с кем не встречался, не разговаривал, никакой конкретики нет. Я слышал только слухи из прессы, но никто со мной не связывался

Конечно, я заинтересован в любой работе в клубе КХЛ. Любой специалист заинтересован работать, а не сидеть. Это наша жизнь, мы выросли в хоккее, поэтому хочется хоккеем жить и передать весь накопившийся опыт».

Миронов в качестве хоккеиста завоевал серебро на Олимпиаде 1998 года в Нагано, а также стал бронзовым призером ОИ 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

С 2015 по 2017 года он возглавлял дочернюю команду ЦСКА «Красную Армию» в МХЛ, затем тренировал в ВХЛ «Звезду» из Чехов, а в сезоне-2019/20 работал в тренерском штабе нижнекамского «Нефтехимика».