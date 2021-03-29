Эдвард Паскуале: Думаю, что «Локомотив» может быть доволен результатами нынешнего сезона

Голкипер «Локомотива» Эдвард Паскуале прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (3-4) в полуфинальной серии Западной конференции.

Отметим, что сегодня, 29 марта, ярославский клуб проиграл армейцам в седьмом матче серии со счетом 0:2. 30-летний канадец отразил 18 бросков по своим воротам.

– ЦСКА во всех домашних матчах мощно начинал, и здесь они открыли счет. После этого с ними очень тяжело играть. Это была классная серия, мы сражались семь матчей с таким соперником – это показатель. Думаю, мы можем быть довольны сезоном. Что касается меня, то, считаю, что отыграл стабильно, – сказал Паскуале журналистам после матча.

Нынешний сезон регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» завершил на четвертом месте в турнирной таблице «Запада», набрав 83 очка. В первом раунде плей-офф ярославцы уверенно обыграли «Йокерит» (4-0).