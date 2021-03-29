Константин Окулов: Забивал СКА. Надеюсь, продолжу в том же духе

«Хорошая игра, тяжелая серия в целом. Здорово отработали сегодняшний день, продолжаем путь дальше. Обе команды очень строго играют в обороне, поэтому, забивая первый гол, ты получаешь серьезное преимущество. Наша с «Локомотивом» серия это доказала. ЦСКА одержал честную победу у честной команды.

Чего жду от серии со СКА? Ничего не жду, сейчас у меня есть пару дней, чтобы отдохнуть, а там уже будем смотреть и готовиться. Забивал СКА каждый раз в регулярке? Дай бог, чтобы дальше так продолжалось. Лукавить не буду, что слежу за гонкой бомбардиров в плей-офф. Но вы сами понимаете, что лучшими будут те, кто выиграют Кубок».

ЦСКА вышел в финал Западной конференции, обыграв в седьмом матче ярославский «Локомотив» со счетом 2:0.