Никита Сошников: Начали неплохо, но нервозность чувствовалась

«Начали неплохо, но нервозность чувствовалась. Но в «Локомотиве» тоже люди играют, из того же теста, тоже нервничают. Они первые 5 минут давили, но нам удалось забить в большинстве. Затем еще один гол - сделали задел, стало попроще. Играли по счету, но не откатывались. Никто не думал о том, что возможный вылет во втором раунде — это катастрофа. Все старались притягивать только позитив. Мы верили и знали, что победим.

В плей-офф нет понятия «поиграть в хоккей». Здесь выходишь воевать, выиграть любой ценой, иначе Кубок не выиграть. На мою безголевую серию мне всё равно, главное — что команда выигрывает. Не держу этот момент в голове».

В финале Западной конференции Кубка Гагарина ЦСКА сыграет со СКА. Первый матч пройдет 2 апреля в Москве.