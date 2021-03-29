Андрей Скабелка: Сегодняшняя игра с ЦСКА стала худшей в исполнении моей команды в плей-офф

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги седьмого матча полуфинальной серии Западной конференции, в котором его команда уступила ЦСКА (0:2).

Напомним, что победу армейцам принесли точные броски Мэта Робинсона (8-я минута) и Максима Шалунова (13). Тем самым, столичный клуб вышел в следующий этап соревнований, выиграв в серии со счетом 4-3.

– Конечно, я разочарован этой игрой. Наша худшая игра в плей-офф. Не получилось навязать ЦСКА борьбы и тот хоккей, который получался в серии. Кстати, неплохо начали, но, пропустив, поддались ажиотажу - типа, что в нашей серии с армейцами, кто первый пропускает, тот проигрывает... В тот момент игра сломалась. Завтра поблагодарю ребят за сезон, но по сегодняшней игре ЦСКА, конечно, был сильнее, – приводит слова Скабелки «Советский спорт».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 83 очка. В первом раунде плей-офф ярославцы уверенно обыграли «Йокерит» (4-0).