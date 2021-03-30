Игорь Никитин: Уверенная игра Юханссона помогла ЦСКА победить в серии с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (4-3) в полуфинальной серии Западной конференции.

29 марта армейский клуб обыграла ярославцев в седьмом матче серии со счетом 2:0. Победу красно-синим принесли заброшенные шайбы Мэта Робинсона (8-я минута) и Максима Шалунова (13).

– Против нас играла хорошая команда. Серия была равная, все решилось лишь сегодня. Стоит отдать должное «Локомотиву». Что стало главными нюансами нашей победы? Игра Юханссона, однозначно. Он ни раз нас выручал, делал это в каждом матче. Его уверенная игра помогала команде. Еще стоит отметить качества тех ребят, которые имеют кубковый опыт, – приводит слова Никитина «Советский спорт».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА занял первое место в турнирной таблице «Запада», набрав 91 очко. В первом раунде плей-офф столичный клуб всухую обыграл «Спартак» (4-0).