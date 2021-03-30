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НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 34' Голден Стэйт У 87 Чикаго Буллз 78 П1 1.16 П2 5.30
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 34' Лос-Анджелес К 91 Милуоки Бакс 79 П1 1.10 П2 7.10
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Вегас Голден Н 3 Лос-Анджелес К 1 П1 1.77 Х 4.00 П2 3.80
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Сан-Хосе Шаркс 1 Миннесота Уайл 2 П1 3.10 Х 3.90 П2 2.00
Товарищеские матчи (сборные) 16:00 Иран 0 Сирия 0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Кипр 0 Словения 0 П1 5.80 Х 3.70 П2 1.69
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Иордания 0 Бахрейн 0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Азербайджан 0 Сербия 0 П1 10.5 Х 4.40 П2 1.40
Испания - Сегунда 20:00 Алькоркон 0 Овьедо 0 П1 3.10 Х 2.80 П2 2.70
Испания - Сегунда 20:30 Малага 0 Альмерия 0 П1 3.60 Х 3.00 П2 2.28
Товарищеские матчи (сборные) 21:30 Катар 0 Ирландия 0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Турция 0 Латвия 0 П1 1.11 Х 10.5 П2 25.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Люксембург 0 Португалия 0 П1 23.0 Х 8.10 П2 1.15
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Уэльс 0 Чехия 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Словакия 0 Россия 0 П1 4.80 Х 3.40 П2 1.90
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Гибралтар 0 Нидерланды 0 П1 52.0 Х 22.0 П2 1.03
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Хорватия 0 Мальта 0 П1 1.08 Х 12.0 П2 37.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Бельгия 0 Беларусь 0 П1 1.06 Х 14.5 П2 42.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Черногория 0 Норвегия 0 П1 5.20 Х 3.90 П2 1.70
Испания - Сегунда 22:00 Понферрадина 0 УД Логроньес 0 П1 2.06 Х 3.20 П2 4.00
Испания - Сегунда 22:30 Райо Вальекано 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.14 Х 3.10 П2 3.90
Товарищеские матчи (сборные) 23:00 Коста-Рика 0 Мексика 0 П1 4.80 Х 3.70 П2 1.74
30 марта 01:20

Президент ЦСКА: Думаю, что в серии со СКА будет спортивная война

Первая игра между командами пройдет 2 апреля.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович оценил выход команды в финал серии Западной конференции, а также поделился ожиданиями от ближайших матчей против СКА.

29 марта московская команда одержала четвертую победу над «Локомотивом» (2:0) и вышла в следующий этап плей-офф, победив в серии 4-3.

– Совершенно равная серия, играли две великолепные и отлично организованные команды. Обе команды играли дисциплинированно, мы взяли общую победу благодаря самоотверженности. Команда была награждена за это. Думаю, что со СКА серия будет не менее интересной и не менее напряженной. Думаю, что будет спортивная война, – цитирует Есмантовича ТАСС.

Первый матч между ЦСКА и СКА состоится 2 апреля в Москве.

источник: ТАСС
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