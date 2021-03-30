Президент ЦСКА: Думаю, что в серии со СКА будет спортивная война

Президент ЦСКА Игорь Есмантович оценил выход команды в финал серии Западной конференции, а также поделился ожиданиями от ближайших матчей против СКА.

29 марта московская команда одержала четвертую победу над «Локомотивом» (2:0) и вышла в следующий этап плей-офф, победив в серии 4-3.

– Совершенно равная серия, играли две великолепные и отлично организованные команды. Обе команды играли дисциплинированно, мы взяли общую победу благодаря самоотверженности. Команда была награждена за это. Думаю, что со СКА серия будет не менее интересной и не менее напряженной. Думаю, что будет спортивная война, – цитирует Есмантовича ТАСС.

Первый матч между ЦСКА и СКА состоится 2 апреля в Москве.