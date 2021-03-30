«Питтсбург» без Малкина обыграл «Айлендерс» и выиграл четвертый матч кряду

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» – «Айлендерс» завершился в пользу хозяев – 2:1.
В их составе отличились Энтони Анджелло и Джаред Макканн. У проигравших единственную шайбу забросил Мэтт Мартин.
Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил поединок, а его соотечественник – вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 20 бросков из 22.
Таким образом, «Питтсбург» выиграл четвертый матч кряду, а команда из Нью-Йорка потерпела второе поражение подряд.
Добавим, что 2 апреля «Айлендерс» сыграют дома с «Вашингтоном», а «пингвины» в тот же день отправятся в гости к «Бостону».