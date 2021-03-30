«Филадельфия» нанесла «Баффало» 18-е поражение кряду, Проворов забросил победную шайбу в овертайме

«Филадельфия» обыграла «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ благодаря голу Ивана Проворова в овертайме (4:3).

К слову, российский защитник также отметился голевой передачей и помог «летчикам» перевести игру в дополнительное время.

В составе победителей также отличились Шон Кутюрье, Кевин Хейз и Клод Жиру. У проигравших это сделали Хенри Йокихарью, Коди Икин и Брэндон Монтур.

Таким образом, «Филадельфия» выиграла второй матч кряду, а «Сэйбрз» потерпели 18-е поражение подряд.

1 апреля команды сыграют еще раз. Встреча состоится на домашней арене «Баффало» и стартует в 02.30 мск.