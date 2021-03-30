«Колорадо» переиграл «Анахайм», Ничушкин набрал два очка

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» – «Анахайм» завершился в пользу хозяев – 5:2.

В их составе по шайбе забросили Микко Рантанен, Тайсон Джост, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и российский форвард Валерий Ничушкин. К слову, нападающий также отметился голевой передачей. У проигравших по шайбе забросили Дэнтон Хайнен и Трой Терри.

Таким образом, «Эвеланш» выиграли третий матч из последних пяти, а «Дакс» прервали серию из двух побед подряд.

3 апреля «Анахайм» сыграет дома с «Аризоной», а «Колорадо» встретится с «Койтис» двумя днями ранее.

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