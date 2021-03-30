«Калгари» с Нестеровым уступил «Виннипегу»

Хоккеисты «Калгари» уступили игрокам «Виннипега» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:5.

В составе победителей две шайбы забросил Марк Шайфли. Также отличились Нейт Томпсон, Эндрю Копп и Пьер-Люк Дюбуа. У проигравших ворота поразил Элиас Линдхольм.

Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров завершил встречу без набранных очков и покинул лед с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, его команда проиграла пятый матч в последних шести встречах, а «Джетс» выиграли четвертый поединок из последних пяти.

Добавим, что 1 апреля «Виннипег» сыграет дома с «Торонто», а «Калгари» в тот же день отправится в гости к «Ванкуверу».