«Миннесота» с Капризовым проиграла «Сан-Хосе» в серии буллитов

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» – «Миннесота» завершился в пользу хозяев, добывших победу в серии буллитов – 4:3 Б.

В их составе хет-трик оформил Эрик Карлссон. Еще одну шайбу забросил Радим Шимек. У «дикарей» отличились Маркус Юханссон, Ник Бонино и Кевин Фиала.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду 18 минут и 55 секунд. В его активе показатель полезности «0», а также нереализованный бросок в серии буллитов.

Таким образом, «Миннесота» прервала серию из трех побед кряду, а «Шаркс» прервали серию из двух проигрышей подряд.

К слову, 1 апреля команды встретятся еще раз. Матч пройдет в Сан-Хосе и начнется в 05.30 мск.