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Испания - Сегунда 20:00 Алькоркон 0 Овьедо 0 П1 3.10 Х 2.75 П2 2.75
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Испания - Сегунда 22:00 Понферрадина 0 УД Логроньес 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Испания - Сегунда 22:30 Райо Вальекано 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.14 Х 3.00 П2 4.10
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30 марта 13:49
автор: Артур Гичунцев

Брагин – о противостоянии с ЦСКА: Очень непростая серия будет. Ожидаем интересного хоккея

Первый матч состоится 2 апреля и пройдет на домашней арене красно-синих.

Главный тренер СКА Валерий Брагин дал комментарий перед стартом серии с московским ЦСКА в финале Западной конференции плей-офф КХЛ.

«Сейчас готовимся, улучшаем качество нашей игры на тренировках, готовимся к ЦСКА в плане тактики. Очень непростая серия будет, очень хороший соперник, чемпион. Стабильный состав на протяжении долгого времени. Да, ведущие игроки уехали, но тот состав практически сохранился, они усилились точечно. Они нас наверняка изучили, мы их уже практически изучили. Ожидаем интересного хоккея.

Ключевые моменты – большинство и меньшинство, самоотдача на 100%, жертвенность собой и правильная тактическая игра. Противник наверняка будет разбираться и готовится к нашему большинству. Надо серьёзно готовиться, что-то поменять, может быть. У нас специальная аналитическая группа, которая этим занимается. Уже готовимся, информация есть. Ещё есть пара тренировок, будем совершенствовать этот элемент. Без разницы, что дома начинать, что на выезде. Надо правильно играть», – цитирует Брагина «Чемпионат».

источник: Чемпионат.com
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