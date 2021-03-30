«Динамо» в скором времени объявит о расставании с Крикуновым

Московское «Динамо» в ближайшие дни официально объявит о том, что главный тренер команды Владимир Крикунов покинет команду. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Также источник называет наиболее вероятных кандидатов на вакантный пост - это главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин и работающий в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги в «Спартаке» Олег Знарок.

Напомним, что «Трактор» и «Спартак» вылетели из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв «Салавату Юлаеву» и ЦСКА соответственно.

«Динамо» в свою очередь дошло до полуфинала Западной конференции, проиграв в серии СКА со счетом 1-4.