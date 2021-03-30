«Коламбус» отозвал голкипера Тарасова из аренды в «Салавате Юлаеве»

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила о том, что голкипера Даниил Тарасов был отозван «Коламбусом» из аренды в уфимском клубе.

По информации источника, права на 22-летнего россиянина остаются закреплены за командой из Башкортостана.

Тарасов был арендован «Салаватом» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, в которых его средний процент отраженных бросков составил 96,25.

Вратарь был выбран «Коламбусом» в 2017 году в третьем раунде драфта НХЛ под общим 86-м номером.