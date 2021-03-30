Ярославский «Локомотив» опубликовал список игроков с истекающими контрактами

Ярославский «Локомотив» огласил в своем Instagram список игроков, которые покинут клуб в конце сезона.

В список хоккеистов с истекающими контрактами вошла 21 фамилия: голкипер Илья Коновалов, защитники Иван Ковалев, Максим Осипов, Атте Охтамаа, Рушан Рафиков, Роман Савченко, Семен Сигорин, Дмитрий Тювилин, Никита Черепанов и нападающие Руслан Абросимов, Егор Аверин, Денис Алексеев, Артем Ильенко, Николай Коваленко, Егор Коршков, Антон Ландер, Степан Никулин, Теему Пулккинен, Иван Романов, Владимир Ткачев и Илья Чефанов.

Напомним, что железнодорожники в полуфинале Западной конференции потерпели поражение в серии от московского ЦСКА со счетом 3-4.