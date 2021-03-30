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30 марта 22:33
автор: Александр Шульгин

Владимир Крикунов: Может, буду консультантом

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился ближайшими планами.

«Наверное, сейчас буду отдыхать и займусь книгой. В принципе, у меня уже к ней все готово, и, наверное, через шесть-восемь месяцев вы сможете прочитать.

У меня есть участок земли, где было непонятно что, и мне сказали: ну ты хотя бы забор поставь там. Я и поставил. Что делать буду? Посмотрим, опыт у меня большой, все видно, где и чего не хватает команде, какому тренеру и в чем нужно добавить, чтобы эта команда начала играть. Может, буду консультантом», - приводит слова наставника бело-голубых официальный сайт КХЛ.

Напомним, в полуфинале Западной конференции «Динамо» уступило в серии питерскому СКА - 1-4 и выбыло из борьбы за Кубок Гагарина.

источник: КХЛ
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