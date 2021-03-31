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НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 34' Лос-Анджелес К 69 Орландо Мэджик 62 П1 1.18 П2 4.90
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 34' Финикс Санз 85 Атланта Хоукс 80 П1 1.16 П2 5.30
Товарищеские матчи (сборные) 18:45 Швеция 0 Эстония 0 П1 1.06 Х 13.0 П2 31.0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Армения 0 Румыния 0 П1 3.80 Х 3.60 П2 2.02
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Локомотив-Куба 0 П1 1.55 П2 2.45
Еврокубок 19:00 Монако 0 Будучность 0 П1 1.30 П2 3.50
Англия - Первая лига 19:30 Гиллингем 0 Уиган Атлетик 0
Испания - Сегунда 20:00 Альбасете 0 Кастельон 0 П1 2.40 Х 3.00 П2 3.40
Испания - Сегунда 20:00 Сабадель 0 Жирона 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
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ЧМ-2022 - Европа 21:45 Босния и Герце 0 Франция 0 П1 11.0 Х 4.60 П2 1.37
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ЧМ-2022 - Европа 21:45 Шотландия 0 Фарерские остр 0 П1 1.15 Х 8.10 П2 23.0
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ЧМ-2022 - Европа 21:45 Литва 0 Италия 0 П1 22.0 Х 9.40 П2 1.13
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ЧМ-2022 - Европа 21:45 Англия 0 Польша 0 П1 1.31 Х 5.50 П2 11.0
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ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Дания 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 25.0 Х 9.00 П2 1.13
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Украина 0 Казахстан 0 П1 1.18 Х 7.50 П2 18.0
31 марта 06:03
автор: Артур Гичунцев

«Даллас» проиграл «Нэшвиллу», Гурьянов отдал передачу, Худобин отразил 23 броска

Встреча прошла на домашней арене «хищников».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» – «Даллас» завершился в пользу хозяев, добывших победу в овертайме 3:2 ОТ.

В их составе отличились Роман Йози, Калле Йернкрок и Ээли Толванен. У проигравших по шайбе забросили Джейсон Робертсон и Роопе Хинц.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отдал голевую передачу. Его партнер и соотечественник – голкипер Антон Худобин отразил 23 броска из 26.

Наконец, другой хоккеист из России – форвард «Предаторз» Яков Тренин нанес один бросок по воротам.

Таким образом, «Старз» уступили в третьем матче кряду, а «Нэшвилл» одержал шестую победу подряд.

Добавим, что 2 апреля команды сыграют еще раз. Встреча пройдет на домашней арене «хищников» и стартует в 03.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» – «Даллас» – 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 – 26 Робертсон (Хейсканен, Гурьянов)

1:1 – 29 Йоси (Толванен, Йернкрук)

1:2 – 31 Хинтц (Клингберг, Хейсканен)

2:2 – 44 Йернкрук (Гранлунд, Канин)

3:2 – 61 Толванен (Каррье, Арвидссон)

Вратари: Сарос 33/35 – Худобин 23/26.

источник: «Советский спорт»
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