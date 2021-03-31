«Даллас» проиграл «Нэшвиллу», Гурьянов отдал передачу, Худобин отразил 23 броска

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» – «Даллас» завершился в пользу хозяев, добывших победу в овертайме – 3:2 ОТ.

В их составе отличились Роман Йози, Калле Йернкрок и Ээли Толванен. У проигравших по шайбе забросили Джейсон Робертсон и Роопе Хинц.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отдал голевую передачу. Его партнер и соотечественник – голкипер Антон Худобин отразил 23 броска из 26.

Наконец, другой хоккеист из России – форвард «Предаторз» Яков Тренин нанес один бросок по воротам.

Таким образом, «Старз» уступили в третьем матче кряду, а «Нэшвилл» одержал шестую победу подряд.