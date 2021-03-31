«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон», Панарин набрал три очка

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» – «Вашингтон» завершился в пользу хозяев – 5:2.

В составе победителей лучшим оказался российский форвард Артемий Панарин. Он забросил шайбу и оформил ассистентский дубль. Также отличились Филип Хитил, Каапо Какко, Адам Фокс и Павел Бучневич. У «Кэпиталз» это сделали Ти Джей Оши и Ник Дауд.

К слову, капитан «столичных» Александр Овечкин очков не набрал и покинул лед с коэффициентом полезности «-2». Форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов завершили игру с таким же показателем.

Таким образом, их команда прервала серию из трех побед кряду, а «синерубашечники» – из двух поражений подряд.

Добавим, что 2 апреля «Вашингтон» отправится в гости к «Айлендерс», а «Рейнджерс» в тот же день сыграют на выезде с «Баффало».