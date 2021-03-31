Гол Свечникова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Чикаго»

Хоккеисты «Каролины» уступили в гостях игрокам «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 1:2.
В составе победителей отличились Дилан Строум и Алекс Дебринкэт. У проигравших это сделал российский форвард Андрей Свечников.
Добавим, что его соотечественник – защитник «Блэкхокс» Никита Задоров отыграл 20 минут и 24 секунды, получив двухминутное удаление.
Таким образом, его команда прервала серию из двух поражений кряду, а «Харрикейнз» – из трех побед подряд.
2 апреля команды сыграют еще раз. Матч пройдет в Чикаго и стартует в 03.00 мск.