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ЧМ-2022 - Европа 19:00 Армения 0 Румыния 0 П1 3.80 Х 3.60 П2 2.02
Еврокубок 19:00 Монако 0 Будучность 0 П1 1.30 П2 3.50
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Локомотив-Куба 0 П1 1.55 П2 2.45
Англия - Первая лига 19:30 Гиллингем 0 Уиган Атлетик 0
Испания - Сегунда 20:00 Альбасете 0 Кастельон 0 П1 2.40 Х 3.00 П2 3.40
Испания - Сегунда 20:00 Сабадель 0 Жирона 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Дания 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Молдавия 0 Израиль 0 П1 9.50 Х 4.20 П2 1.44
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Германия 0 Северная Макед 0 П1 1.11 Х 10.5 П2 25.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Греция 0 Грузия 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Босния и Герце 0 Франция 0 П1 10.5 Х 4.60 П2 1.38
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.70
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Шотландия 0 Фарерские остр 0 П1 1.15 Х 8.10 П2 23.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Литва 0 Италия 0 П1 22.0 Х 9.40 П2 1.13
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Швейцария 0 Финляндия 0 П1 1.57 Х 4.10 П2 5.80
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Украина 0 Казахстан 0 П1 1.18 Х 7.50 П2 18.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Андорра 0 Венгрия 0 П1 26.0 Х 7.40 П2 1.16
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Сан-Марино 0 Албания 0 П1 54.0 Х 15.5 П2 1.05
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Англия 0 Польша 0 П1 1.31 Х 5.50 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Испания 0 Косово 0 П1 1.12 Х 9.50 П2 26.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 25.0 Х 9.00 П2 1.13
31 марта 06:48
автор: Артур Гичунцев

Гол Свечникова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Чикаго»

Россиянин забросил 10-ю шайбу в сезоне.

Хоккеисты «Каролины» уступили в гостях игрокам «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 1:2.

В составе победителей отличились Дилан Строум и Алекс Дебринкэт. У проигравших это сделал российский форвард Андрей Свечников.

Добавим, что его соотечественник – защитник «Блэкхокс» Никита Задоров отыграл 20 минут и 24 секунды, получив двухминутное удаление.

Таким образом, его команда прервала серию из двух поражений кряду, а «Харрикейнз» – из трех побед подряд.

2 апреля команды сыграют еще раз. Матч пройдет в Чикаго и стартует в 03.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» – «Каролина» – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы:

1:0 – 20 Строум (Мерфи, Дак)

2:0 – 24 Дебринкат (Кэйн)

2:1 – 35 Свечников (Трочек, Шей)

Вратари: Ланкинен 31/32 – Неделькович 14/16.

источник: «Советский спорт»
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