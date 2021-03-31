«Тампа» без Василевского потерпела третье поражение кряду в матче с «Коламбусом»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» – «Коламбус» завершился в пользу гостей – 3:1.

В их составе отличились Оливер Бьеркстранд, Дэвид Савар и Кэм Аткинсон. У проигравших единственную шайбу забросил Мэтью Жозеф.

Российский вратарь «молний» Андрей Василевский провел всю игру в запасе, а его партнер и соотечественник – защитник Михаил Сергачев покинул площадку с показателем полезности «-1».

Наконец, другой хоккеист из России – защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков получил двухминутное удаление и завершил поединок с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, «Коламбус» прервал серию из четырех поражений кряду, а «Тампа» уступила в третьем поединке подряд.