Вячеслав Фетисов: Буре сумел бы побить рекорд Гретцки, если бы играл всю карьеру в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил выступление Павла Буре в Северной Америке.

«Можно вспомнить много матчей, где он феерил. Он блистательно выступал на аренах НХЛ. Он сидел в голове каждого защитника, у него были те качества, которые требуют постоянного внимания со стороны защитника. Это, в первую очередь, скорость, когда он мог убежать от любого защитника. Фантастический атлет.

Недавно я узнал, что Павел по коэффициенту забитых шайб находится на второй строчке в НХЛ. Если бы он играл там всю свою карьеру, то сумел бы побить рекорд Гретцки», – цитирует Фетисова Sport24.ru.