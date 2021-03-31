Артемий Панарин: Удачные матчи с «Вашингтоном»? Здесь есть некий психологический момент

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался после победы над «Вашингтоном» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Удачные матчи с «Кэпиталз»? Мне кажется, здесь есть некий психологический момент. Все понимают, что это хорошая команда. Все настраиваются на 100%. Конечно, на каждую игру все пытаются настроиться на 100%, но всё равно человек не может быть каждый раз полностью готов в ментальном плане, особенно когда команда послабее приезжает. Возможно, это сказывается.

Игра Шестёркина стала ключом к победе? Игорь молодец. Он здорово помогает нам. У него была травма, сейчас он восстановился и почувствовал уверенность. Он даёт нам большие возможности играть в атаке», – цитирует Панарина «Чемпионат».

2 апреля «Вашингтон» отправится в гости к «Айлендерс», а «Рейнджерс» в тот же день сыграют на выезде с «Баффало».