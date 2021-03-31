Буре назвал самые яркие моменты в своей карьере

Сегодня, 31 марта 50 лет исполнилось бывшему форварду сборной СССР Павлу Буре. Легендарный нападающий, выигравший множество индивидуальных трофеев в НХЛ, вспомнил самые яркие моменты в своей карьере.
«О пяти шайбах в ворота финнов в Нагано уже говорилось. Этот рекорд и является моим главным воспоминанием о ОИ-1998. Если же говорить о розыгрыше Кубка Стэнли-1994, то в первую очередь запомнились 16 голов в плей-офф, которые мне удалось забить в ворота соперников», – цитирует Буре «МК-Спорт».
источник: МК-Спорт