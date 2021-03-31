Павел Буре: Гретцки остается самым великим хоккеистом. Он в два раза круче любой суперзвезды

Экс-форвард «Ванкувера» Павел Буре назвал лучшего игрока в истории хоккея. По его словам, им является бывший нападающий «Эдмонтона» Уэйн Гретцки.

«Мне повезло несколько раз играть с ним в одной тройке нападения в Матче всех звезд НХЛ, составы первых пятерок на который выбирают болельщики. Если забиваешь в одном сезоне НХЛ 50 голов, то ты суперзвезда и навсегда входишь в историю, а у него был регулярный сезон, в ходе которого он забросил 92 шайбы. Не я, а статистика говорит, что Уэйн в два раза круче любой суперзвезды», – цитирует Буре «МК-Спорт».