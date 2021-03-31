КХЛ назвала лучших игроков второго раунда плей-офф

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков полуфиналов Конференций. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Лучшим вратарем признан швед Магнус Хелльберг, выигравший со СКА все четыре матча против «Динамо», в которых он принимал участие. Швед отразил 97,3% бросков, коэффициент надежности Хеллберга (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) во втором раунде плей-офф равен 0,74.

Лучшим защитником стал финн Вилле Покка (»Авангард»), он набрал 2 очка с общим показателем полезности «+4» и заблокировал 28 бросков, что является лучшим показателем полуфиналов Конференций.

Лучшим нападающим признан Константин Окулов (ЦСКА), забросивший в серии с «Локомотивом» три шайбы и отдавший семь голевых передач.

Лучшим новичком стал Егор Чинахов (»Авангард»), которому на четыре гола потребовалось 20 бросков, в среднем за матч Чинахов проводил 14:49 мин за игру.