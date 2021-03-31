«Адмирал» вернется в КХЛ в следующем сезоне при условии погашения долгов

Владивостокский «Адмирал» сыграет в следующем чемпионате КХЛ. Решение было принято на совете директоров лиги.

По информации пресс-службы КХЛ, в сезоне 2021/2022 в регулярном чемпионате должны принять участие 24 клуба. «Адмирал» вернется в лигу, если погасит задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон 2017/2018 в срок до 31 июля 2021 года.

В этом сезоне команда из Владивостока не участвовала в соревнованиях из-за отказа властей Приморского края финансировать профессиональный спорт во время эпидемии коронавируса.

Состав участников КХЛ сезона-2021/2022:

1. «Авангард» (Омск);